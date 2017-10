NEW YORK — Jordan Eberle et John Tavares ont touché la cible en fusillade et les Islanders de New York ont défait les Rangers de New York 4-3, jeudi, même s’ils ont gaspillé une avance de deux buts en troisième période.

Anders Lee, Brock Nelson et Mathew Barzal, avec son premier dans la LNH, ont marqué en temps réglementaire pour les Islanders. Jaroslav Halak a stoppé 38 tirs lors des 65 minutes de jeu.

David Desharnais a répliqué en première période pour les Rangers, avant de voir Mats Zuccarello et Kevin Hayes faire mouche lors du troisième tiers et forcer la présentation d’un bris d’égalité. Henrik Lundqvist a effectué 35 arrêts avant la fusillade.

Lundqvist a ensuite été battu par Eberle et Tavares. Zuccarello a déjoué Halak lors de la première ronde, mais le gardien des Islanders a ensuite frustré Mika Zibanejad et Desharnais pour mettre un terme à la rencontre.

Les Islanders ont gagné huit de leurs neuf derniers matchs face aux Rangers. Ces derniers ont encaissé un cinquième revers d’affilée (0-3-2) et leurs quatre points après huit matchs (1-5-2) représentent leur plus faible total depuis le début de la saison 1959-60.