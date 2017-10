GLENDALE, Ariz. — Tyler Seguin a brisé l’égalité pour de bon grâce à son premier de deux buts en troisième période et les Stars de Dallas ont défait les Coyotes de l’Arizona 5-4, jeudi.

Jamie Benn a récolté un but et deux aides pour les Stars, tandis que Stephen Johns et Radek Faksa ont aussi touché la cible. John Klingberg a amassé deux aides et Ben Bishop a stoppé 27 tirs.

Clayton Keller et Derek Stepan ont chacun inscrit deux buts et une aide pour les Coyotes. Adin Hill a accordé cinq buts sur 30 lancers.

Les Stars ont échappé des avances de 2-1 et 3-2 avant de voir Seguin offrir un coussin de deux buts aux siens grâce à deux réussites en troisième période.

Keller a rendu les choses intéressantes en réduisant l’écart à un seul but avec 22 secondes à faire après avoir remplacé Hill par un attaquant supplémentaire, mais les Coyotes n’ont pas été en mesure de forcer la présentation d’un bris d’égalité.

Les Stars ont signé une troisième victoire d’affilée, tandis que les Coyotes sont toujours à la recherche d’une première victoire cette saison (0-6-1).