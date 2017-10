MOSCOU — Nathan Chen a réussi deux sauts quadruples pour se propulser en tête du classement masculin après le programme court à la Coupe Rostelecom, la première des six étapes du Grand Prix de patinage artistique cette saison.

Le champion américain a surpassé le champion olympique Yuzuru Hanyu par près de six points vendredi, avec un score de 100,54 points.

Le Russe Dmitri Aliev, à sa première saison sur le circuit senior, a pris le troisième rang, à six points du Japonais.

Le Canadien Nam Nguyen, d’Ottawa, a fini septième, avec 80,74 points.

Chen a entamé sa routine avec un quadruple lutz, avant d’enchaîner avec un triple boucle piqué laborieux à l’atterrissage, mais il a conclu son programme en force avec un solide saut quadruple qui lui a valu un boni.

Hanyu a raté sa boucle quadruple et chuté lors de sa combinaison quadruple-triple boucle piqué.

En danse, le duo américain composé des frère et soeur Maia et Alex Shibutani a dominé le programme court avec 77,30 points. Les Russes Ekaterina Bobrova et Dmitri Soloviev ont pris le deuxième rang avec 76,33 points, devant leurs compatriotes Alexandra Stepanova et Ivan Bukin (71,32).

Piper Gilles et Paul Poirier ont abouti en quatrième place, avec un total de 69,67 points.