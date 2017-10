CHICAGO — Corey Seager devrait faire partie de la formation partante des Dodgers de Los Angeles pour le premier match de la Série mondiale, après avoir manqué la série de championnat de la Ligue nationale en raison de douleurs au dos.

Seager, un joueur d’arrêt-court étoile, a regardé à la maison les Dodgers éliminer les champions en titre, les Cubs de Chicago, lors du match no 5 jeudi soir.

Le gérant Dave Roberts a confié que Seager «fait tout pour être en santé» et que les Dodgers «s’attendent à le revoir pour le match no 1».

Tel que prévu, l’as Clayton Kershaw sera au monticule pour le premier match de la Série mondiale contre les Astros de Houston ou les Yankees de New York, mardi soir. Le détenteur de trois trophées Cy Young dans la Nationale a limité les Cubs à un seul point en six manches jeudi soir, et il aura suffisamment de jours de congé pour être prêt pour son prochain départ.