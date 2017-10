RICHMOND, Va. — Bernhard Langer a inscrit un oiselet au 18e trou pour boucler sa ronde en 67 coups (moins-5), vendredi, à la Classique Dominion Energy Charity, le premier tournoi des éliminatoires de la Coupe Charles Schwab du circuit des Champions.

À la recherche d’un cinquième titre de la Coupe Schwab, et d’un quatrième d’affilée, Langer a dominé le classement tout au long de la saison et a déjà cinq victoires à son palmarès en 2017.

Rocco Mediate, David Toms et Joe Durant partagent le premier rang avec Langer à l’issue de la première ronde sur le parcours James River du Country Club of Virginia. Jay Don Blake, Olin Browne et Glen Day accusent un coup de retard.

Le champion en titre Scott McCarron, qui jouait en compagnie de Langer, a commis un boguey au 18e trou lors d’une ronde de 72. McCarron a signé quatre victoires cette saison et occupe le deuxième rang du classement saisonnier.

Rod Spittle, de St. Catharines, en Ontario, a inscrit un score de 69 et fait partie du groupe à égalité au huitième rang. Stephen Ames, de Calgary, a joué 74 et se retrouve à égalité au 56e rang.