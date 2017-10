Tennis Canada a annoncé vendredi que le retour à la compétition de Rebecca Marino devra attendre en raison des règles de la Fédération internationale de tennis (ITF). La Britanno-Colombienne âgée de 26 ans espérait participer à un premier tournoi depuis 2013 ce week-end en participant au Challenger de Saguenay.

En février 2013, Marino avait annoncé sa retraite après avoir révélé qu’elle souffrait de dépression.

Selon les règles de l’ITF, et conformément au Code mondial antidopage de 2015, les joueurs qui ont officiellement signé leurs documents de retraite «ne peuvent prendre part à certaines catégories de tournois à moins de s’être rendus disponibles pour des tests antidopage hors compétition (en informant l’ITF de leur intention de revenir à la compétition et en se rendant disponible pour des tests) au moins six mois avant le début du tournoi en question. Ces catégories de tournois comprennent les Grands Chelems, la Coupe Davis, la Fed Cup, les Jeux olympiques, les Jeux paralympiques, les épreuves de la WTA et de l’ATP, les tournois du Circuit Challenger et du Circuit professionnel de l’ITF, les épreuves de tennis en fauteuil roulant ainsi que celles du tennis de plage de l’ITF.»

Marino n’a vraisemblablement pas suivi ces instructions et elle ne pourra pas participer au Challenger de Saguenay.

En 2011, Marino s’était hissée au 38e rang du classement de la WTA. Elle avait remporté trois tournois Challenger à l’automne 2010, dont le Challenger de Saguenay. En 2011, elle avait participé à sa première finale de la WTA à Memphis et avait atteint le troisième tour à Roland-Garros.