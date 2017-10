CALGARY — Ted-Jan Bloemen est passé à moins de onze secondes de battre son record du monde au 10 000 mètres masculin, vendredi, lors des Sélections des Coupes du monde d’automne en longue piste.

Bloemen, de Calgary, a franchi la distance en 12 minutes et 46,83 secondes, ce qui lui a permis de remporter l’épreuve. Il a ainsi enregistré son deuxième temps le plus rapide en carrière, après avoir battu le record du monde le 21 novembre 2015 à Salt Lake City en arrêtant le chronomètre à 12:36,30.

Sa performance de vendredi représente également le neuvième temps le plus rapide de l’histoire à l’échelle internationale au 10 000 m, en plus d’être un nouveau record de piste à l’Anneau olympique de Calgary, améliorant l’ancienne marque de 12:51,60 appartenant au Néerlandais Sven Kramer depuis le 19 mars 2006.

«Ce qui me satisfait le plus, c’est la façon dont je suis arrivé à obtenir ce bon résultat, a commenté Bloemen, qui était déjà préqualifié sur cette distance aux Coupes du monde grâce à la quatrième position qu’il a obtenue aux Championnats mondiaux de distances individuelles du printemps dernier. Même s’il n’y avait aucun enjeu parce que j’étais déjà préqualifié, je me suis donné comme défi de faire une bonne course d’entraînement et d’être prêt pour la saison. Je me suis battu tout au long de la course et j’ai pu afficher une belle constance, et j’en suis très content. La glace était en meilleur état (que jeudi), alors j’ai pu tout simplement patiner comme je le voulais et comme je l’avais planifié.»

Jordan Belchos (13:12,12), de Markham, en Ontario, a pris la deuxième position, suivi de Graeme Fish (13:22,23), de Moose Jaw, en Saskatchewan. Antoine Gélinas-Beaulieu (13:25,00), de Sherbrooke a pris le quatrième rang, alors qu’ils ont tous réalisé le critère de temps de 13:35,30 nécessaire pour être admissibles à être sélectionnés en vue des Coupes du monde d’automne. Le Canada a droit à un maximum de trois places dans cette épreuve.

Dans la première des deux épreuves de 500 m masculin à l’horaire cette fin de semaine, Alex Boisvert-Lacroix, de Sherbrooke, s’est bien relevé d’une saison difficile en l’emportant avec un temps de 34,49, devançant par seulement trois centièmes de seconde William Dutton (34,52), d’Humbold, en Saskatchewan. Gilmore Junio (34,56), de Calgary, a suivi au troisième rang.

Outre Boisvert-Lacroix, Dutton et Junio, Laurent Dubreuil (34,58), de Lévis, et Alexandre St-Jean (34,89), de Québec, ont également réussi le critère de temps de 35,09 secondes pour les Coupes du monde d’automne alors qu’un maximum de cinq places est disponible chez les hommes.

Chez les femmes, Marsha Hudey de White City, en Saskatchewan, a battu son record personnel par 24 centièmes de seconde au 500 m pour mériter la victoire avec un temps de 37,30 secondes. Elle a devancé dans l’ordre Heather McLean (37,37), de Winnipeg, et Kaylin Irvine (38,43), de Calgary.

La deuxième et ultime épreuve de 500 m des Sélections des Coupes du monde d’automne aura lieu samedi et le temps combiné des deux courses de chaque patineur sera utilisé pour déterminer le classement final du 500 m, tant chez les hommes que chez les femmes.

Isabelle Weidemann, d’Ottawa, a inscrit sa deuxième victoire de la compétition en l’emportant au 5000 m féminin avec un temps de 6:57,84, un record personnel par près de deux secondes.

Weidemann a devancé dans l’ordre Victoria Spence (7:10,78) et Josie Morrison (7:12,56), toutes deux de Kamloops, en Colombie-Britannique.

Étant donné que seulement 20 athlètes au total seront sélectionnés au sein de l’équipe canadienne des Coupes du monde d’automne, à l’exception de l’étape présentée à Calgary, il s’agit des qualifications sur une base provisoire. La composition finale de l’équipe sera annoncée au cours des prochaines semaines.