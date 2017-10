BUFFALO, N.Y. — Derek Dorsett a inscrit deux buts et une aide et les Canucks de Vancouver ont vaincu les Sabres de Buffalo 4-2, vendredi.

Daniel Sedin et Markus Granlund ont aussi touché la cible pour les Canucks, qui ont un dossier de 2-1-0 depuis le début d’un voyage de cinq rencontres. Brandon Sutter a récolté deux aides et Jacob Markstrom a effectué 15 arrêts.

Jack Eichel et Justin Bailey ont marqué pour les Sabres, alors que Chad Johnson a stoppé 37 rondelles. En vertu de leur dossier de 1-5-2, les Sabres connaissent leur pire début de campagne depuis la saison 2014-15, quand ils avaient une fiche de 1-7-0 après huit matchs.

Dorsett a inscrit son premier but de la rencontre à 5:52 du deuxième engagement, en infériorité numérique.

Sedin a ensuite donné les devants pour une première fois aux Canucks à 8:10. Les Sabres ont contesté le but, croyant que Jake Virtanen était en position de hors-jeu lors de l’entrée de zone. Les arbitres ont toutefois déterminé que Virtanen était en contrôle de la rondelle et qu’il n’y avait pas matière à annuler le but.

Dorsett a ajouté un but d’assurance avec 21,7 secondes à faire en troisième période.