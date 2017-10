QUÉBEC — Nicolas Guay a touché la cible après 2:39 de jeu en prolongation et les Voltigeurs de Drummondville ont balayé leur série aller-retour face aux Remparts de Québec en l’emportant 2-1, vendredi, dans la Ligue de hockey junior majeur du Québec.

Les Voltigeurs (8-3-1) avaient défait les Remparts 5-1 au Centre Marcel Dionne mercredi. Les Remparts (8-3-1) n’ont pu se racheter devant leurs partisans au Centre Vidéotron et ils ont encaissé un troisième revers consécutif.

Guay a aussi récolté une aide sur le but de Nicolas Desruisseaux après 1:55 de jeu en première période.

Luke Kirwan a répliqué en avantage numérique en deuxième période pour les Remparts. Il s’agissait pour Kirwan d’un premier but en deux rencontres avec les Remparts. Il avait précédemment évolué dans la Ligue de l’Ontario avec les Spitfires de Windsor et les Firebirds de Flint.

Olivier Rodrigue a repoussé 32 lancers devant le filet des Voltigeurs. À l’autre bout de la patinoire, Dereck Baribeau a cédé deux fois contre 23 tirs.

Rodrigue a stoppé cinq tirs des Remparts en prolongation avant de voir Guay surprendre Baribeau sur le premier lancer des Voltigeurs lors de la période supplémentaire.

Saguenéens 2 Wildcats 3

Jeremy McKenna a inscrit un but et une aide, Mark Grametbauer a stoppé 30 lancers et les Wildcats de Moncton ont conservé le premier rang du classement général de la LHJMQ grâce à une victoire de 3-2.

Dylan Seitz et Anderson MacDonald ont aussi touché la cible pour les Wildcats (9-2-2), tandis que Jakob Pelletier a récolté deux aides.

Ryan Smith a inscrit deux buts pour les Saguenéens (3-6-2), alors que Vladislav Kotkov a amassé deux aides. Zachary Bouthillier a repoussé 24 tirs.

Smith disputait un premier match avec les Saguenéens. Il avait été libéré par les IceDogs de Niagara, dans la Ligue de l’Ontario, lundi.

Océanic 5 Phoenix 2

Denis Mikhnin a réussi un doublé, Jimmy Lemay a réalisé 27 arrêts et l’Océanic de Rimouski a vaincu le Phoenix de Sherbrooke 5-2.

Mikhnin a permis à l’Océanic d’effacer un retard de 2-1 et de prendre les devants 3-2 grâce à deux buts dans un intervalle de 91 secondes tard en deuxième période.

Parker Bowman, Carson MacKinnon et Alex-Olivier Voyer ont aussi marqué pour l’Océanic (7-3-1), tandis que Maxim Trépanier a récolté deux aides.

Thomas Grégoire, en avantage numérique, et Hugo Roy, en infériorité numérique, ont généré l’offensive du Phoenix (6-4-3). Thomas Sigouin a accordé cinq buts sur 24 lancers.

Le Phoenix a profité d’une de ses cinq occasions en avantage numérique, tandis que l’Océanic a été 1-en-3.

Drakkar 2 Tigres 3 (fusillade)

James Phelan a été le seul à faire bouger les cordages en fusillade et les Tigres de Victoriaville ont battu le Drakkar de Baie-Comeau 3-2.

Ivan Kosorenkov, en avantage numérique, et Félix Boivin ont marqué en temps réglementaire pour les Tigres (6-4-1), tandis qu’Ivan Chekhovich, en avantage numérique, et Bradley Lalonde ont répliqué pour le Drakkar (5-6-1).

Le gardien des Tigres Tristan Côté-Cazenave a repoussé 35 lancers lors des 65 minutes de jeu, avant d’être parfait en tirs de barrage contre Chekhovich, Jordan Martel et Isaiah Gallo-Demetris.

Du côté du Drakkar, Antoine Samuel a réalisé 31 arrêts avant la fusillade.

L’attaquant du Drakkar Gabriel Fortier a écopé une punition majeure et une inconduite de partie pour avoir donné de la bande en deuxième période.

Mooseheads 4 Armada 2

Otto Somppi a marqué trois fois lors d’une poussée de quatre buts sans réplique des siens et les Mooseheads de Halifax ont gagné 4-2 face à l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Xavier Parent a été l’autre buteur des Mooseheads (7-3-2), qui ont effacé un retard de deux buts pour signer une troisième victoire d’affilée. Blade Mann-Dixon a effectué 26 arrêts.

Alexandre Alain et Jan Hladonik ont touché la cible dans le camp de l’Armada (8-3-0). Émile Samson a accordé quatre buts sur 21 lancers. Il a temporairement cédé sa place à Francis Lecler après avoir accordé un deuxième bout aux Mooseheads, mais il est retourné devant le filet de l’Armada 2:25 plus tard.

Titan 1 Huskies 4

Rafaël Harvey-Pinard a récolté un but et deux aides, Samuel Harvey a stoppé 31 tirs et les Huskies de Rouyn-Noranda ont défait le Titan d’Acadie-Bathurst 4-1.

Tyler Hinam a amassé un but et une aide, tandis que Justin Bergeron et Peter Abbandonato, en avantage numérique, ont aussi fait mouche pour les Huskies (7-1-3).

Jeffrey Truchon-Viel a été l’unique buteur du Titan (5-4-4). Reilly Pickard a effectué 20 arrêts.

Le défenseur du Titan Keenan MacIsaac a écopé une punition majeure et une inconduite de partie pour coup de bâton tard en troisième période.

Olympiques 2 Foreurs 3

Maxim Mizyurin a amassé un but et une aide, Étienne Montpetit a réalisé 26 arrêts et les Foreurs de Val-d’Or ont battu les Olympiques de Gatineau 3-2.

David Henley et Adam Cheezo, les deux en avantage numérique, ont aussi fait bouger les cordages lors de la poussée de trois buts des Foreurs (5-5-1) en deuxième période.

Vitalii Abramov a récolté un but et une aide pour les Olympiques (4-4-2), tandis que Mitchell Balmas a également touché la cible. Tristan Bérubé a accordé trois buts sur 26 tirs.

Les Foreurs ont été 2-en-5 en avantage numérique, les Olympiques, 1-en-3.