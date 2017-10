WINNIPEG — Blake Wheeler a inscrit son 200e but dans la LNH avec six minutes à faire en troisième période et il a aidé les Jets de Winnipeg à battre le Wild du Minnesota 4-3, vendredi.

Le premier but de Wheeler cette saison a aussi permis aux Jets d’offrir une 600e victoire à l’entraîneur-chef Paul Maurice dans la LNH. Il est le 17e entraîneur à atteindre ce plateau.

Le Wild a commis un revirement en zone neutre et Kyle Connor a rejoint Wheeler, qui a déjoué le gardien Devan Dubnyk à 13:14.

Patrik Laine a inscrit deux buts en avantage numérique et Nikolaj Ehlers a ajouté son sixième but de la saison pour les Jets. Mark Scheifele et Dustin Byfuglien ont amassé deux aides chacun, tandis que Wheeler a aussi été crédité d’une mention d’aide.

Mikko Koivu, Marcus Foligno et Chris Stewart ont fourni la riposte du Wild. Jason Zucker a récolté deux aides.

Connor Hellebuyck a repoussé 25 lancers devant le filet des Jets et il a signé une quatrième victoire contre aucun revers depuis le début de la saison.

Dubnyk a stoppé 26 des 30 tirs dirigés vers lui.