HOUSTON — Justin Verlander a été parfait en sept manches de travail, Jose Altuve a cogné un circuit et a produit trois points et les Astros ont forcé la tenue d’un septième match en vertu d’un gain de 7-1 aux dépens des Yankees de New York, vendredi soir.

Acquis lors d’une transaction le 31 août dernier, Verlander a remporté ses neuf sorties avec les Astros. Alors que son équipe faisait face à l’élimination lors du sixième match de la série de championnat, il a une fois de plus été à la hauteur.

Après avoir retiré 13 frappeurs sur des prises lors du deuxième match, Verlander a concédé cinq coups sûrs et a retiré huit adversaires grâce à des prises. George Springer l’a sorti du pétrin en septième manche, captant une balle tout près du mur au champ centre et empêchant Todd Frazier de marquer, alors que les Astros menaient 3-0.

Le septième match sera disputé samedi soir, à Houston. Le gagnant de cette rencontre affrontera les Dodgers de Los Angeles lors de la Série mondiale.