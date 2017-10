TAIPEI, Taïwan — Eun-Hee Ji a remis une carte de 69 (moins-3) et elle s’est donné une priorité de six coups au terme de la troisième ronde du Championnat de Taïwan de la LPGA, samedi.

Ji, qui partageait la tête avec Jenny Shin, a surmonté un boguey au cinquième trou et elle a réussi quatre oiselets pour montrer un pointage cumulatif de moins-10. La Sud-Coréenne est à la recherche d’une première victoire sur le circuit depuis celle qu’elle a acquise en 2009, à l’Omnium féminin des États-Unis.

Lydia Ko a réussi sept oiselets, mais elle a commis un boguey et un double boguey. Elle a joué 68, ce qui représente le meilleur pointage de la journée. Elle se retrouve à égalité au deuxième rang avec Shin, à moins-4.

Shin a commis trois bogueys et elle a dégringolé en vertu d’une ronde de 75.

L’Américaine Cristie Kerr a inscrit un 70 à sa carte et elle fait partie d’un groupe de six golfeuses à égalité en quatrième position, à moins-3.

So Yeon Ryu, la joueuse classée au premier échelon mondial, et Sung Hyun Park, la numéro deux et recrue de l’année dans la LPGA, ont éprouvé des difficultés à trouver leur rythme. Ryu a joué 75 et elle partage la 16e place, à égalité avec la normale, tandis que Park (73) est loin derrière, à plus-6.

La Canadienne Alena Sharp est en bonne position après trois rondes. Elle a bouclé le parcours du Club de golf Miramar en 71 coups et elle se retrouve à égalité au 10e rang, à moins-2. Sa compatriote Brooke M. Henderson (71) occupe la 39e place, à plus-4.