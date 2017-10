MOSCOU — Le duo canadien composé de Piper Gilles et Paul Poirier a amorcé la saison du Grand Prix de patinage artistique en récoltant une quatrième place à la Coupe Rostelecom, samedi.

«Nous avons fait ce que nous devions faire ici, a affirmé Gilles. C’est un bon départ pour nous.»

La paire américaine composée de Maia et Alex Shibutani a raflé l’or en danse sur glace, terminant au premier rang lors du programme court et du programme long, grâce à un total de 189,24 points. Deux couples russes ont complété le podium. Ekaterina Bobrova et Dmitri Soloviev (184,74) ont décroché l’argent tandis qu’Alexandra Stepanova et Ivan Bukin (179,35) ont remporté la médaille de bronze.

Gilles et Poirier ont suivi avec un pointage cumulatif de 172,29.

«C’est le début d’un marathon, a indiqué Poirier. Nous voulons être sûrs de pointer au bon moment.»

Chez les hommes, la technique de Nathan Chen a eu raison de ses adversaires, dont Yuzuru Hanyu, pour finalement le mener vers l’or.

Chen, le champion des États-Unis, a réussi deux sauts quadruples, dont une spectaculaire combinaison de quadruple Lutz et triple boucle piqué, d’entrée de jeu lors du programme long.

Hanyu a réussi trois sauts quadruples et il a gagné le programme long par six points. L’avance de Chen était toutefois trop imposante au terme de du programme court de vendredi.

«J’étais très heureux de la première moitié de mon programme, a avoué Chen. J’ai bien exécuté mes sauts quadruples, mais dans la deuxième moitié, j’étais un peu épuisé.»

Hanyu, le champion olympique, a pour sa part mentionné qu’il devait obtenir une meilleure rotation dans ses sauts.

Le Russe Mikhail Kolyada est sauté sur la dernière marche du podium. Le Canadien Nam Nguyen a terminé septième grâce à un total de 238,45 points.

Les Russes ont pour leur part balayé les trois premières positions en couple. Evgenia Tarasova et Vladimir Morozov ont obtenu 20 points de plus que les médaillés d’argent à Sotchi, Ksenia Stolbova et Fedor Klimov. Kristina Astakhova et Alexei Rogonov ont remporté le bronze.

Le couple canadien de Julianne Séguin et Charlie Bilodeau s’est contenté de la cinquième position.

«Nous avons laissé beaucoup de points sur la glace, a affirmé Séguin. C’est tout de même un bon début. Nous avons eu un bon programme court, mais nous devons ajuster notre programme long.»

Les deux patineurs ont commis des erreurs lors des sauts en parallèle.

«Il y avait un peu de nervosité, a déclaré Bilodeau. Nous avons éprouvé quelques problèmes à l’entraînement cette semaine et ça peut affecter notre confiance.»