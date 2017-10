NEW YORK — Kevin Hayes et Jimmy Vesey ont tous les deux amassé un but et une aide, permettant aux Rangers de New York de mettre fin à une série de cinq revers grâce à un gain de 4-2 contre les Predators de Nashville, samedi.

Chris Kreider a ajouté un but en avantage numérique et Jesper Fast a aussi touché la cible pour les Rangers, qui ont signé seulement leur deuxième victoire de la campagne. David Desharnais s’est fait complice du but de Kreider et il a obtenu un point dans un quatrième match consécutif.

Mattias Ekholm et Fillip Forsberg ont répliqué pour les Predators, qui ont vu leur gardien Juuse Saros réaliser 11 arrêts.

Les Rangers, qui éprouvaient des difficultés en première période cette saison, allouant 13 buts en neuf parties, menaient 2-0 après 20 minutes.

Henrik Lundqvist a stoppé 23 rondelles pour les Rangers et il a remporté un 407e match dans la LNH. Il a rejoint Glenn Hall au neuvième rang de l’histoire de la LNH à ce chapitre.

Les Predators ont perdu quatre duels de suite au Madison Square Garden. Leur dernière victoire à New York remonte au 10 décembre 2013.