RICHMOND, Va. — Bernhard Langer a égalé le record de parcours en signant une carte de 63 (moins-9) samedi pour se forger une avance de trois coups en tête de la Classique Dominion Energy Charity, le premier tournoi des éliminatoires de la Coupe Charles Schwab sur le circuit des Champions.

Langer, qui convoite une cinquième coupe Schwab en carrière et une quatrième consécutive, domine le classement de la saison et a enregistré un total de cinq victoires en 2017.

Langer a réussi neuf oiselets et a évité les bogueys pour une deuxième ronde consécutive, en route vers un score cumulatif de 130 (moins-14) sur le parcours James River du Country Club de Virginie.

Vijay Singh suit en deuxième place après avoir joué 63. Singh, qui est âgé de 54 ans, a signé sa seule victoire en carrière sur le circuit réservé aux golfeurs de 50 ans et plus lors du tournoi ‘Bass Pro Shops Legends of Golf’ en avril.

Joe Durant (67) est à moins-10, tandis que Michael Allen (64) et Scott Verplank (66) accusent un coup de retard supplémentaire à moins-9.

Rod Spittle, de St. Catharine’s, en Ontario, a complété la deuxième ronde en 70 coups pour aboutir en 17e place à moins-5. Son compatriote, Stephen Ames, de Calgary, a joué 70 et se retrouve à égalité avec la normale.

Il s’agit du premier des trois tournois éliminatoires du circuit des Champions. Le peloton sera réduit à 54 golfeurs en prévision du Championnat PowerShares QQQ la semaine prochaine à Thousand Oaks, en Californie, puis les 36 meilleurs golfeurs participeront au Championnat de la Coupe Charles Schwab à Phoenix.