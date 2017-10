TAMPA, Fla. — Les Penguins de Pittsburgh ont fait l’acquisition de l’attaquant Riley Sheahan des Red Wings de Detroit et d’un choix de cinquième ronde au repêchage de 2018 en échange de l’ailier Scott Wilson et un choix de troisième ronde au prochain repêchage.

La transaction a été annoncée avant le match des Penguins face au Lightning de Tampa Bay, samedi soir. Les Red Wings ont également échangé le défenseur Ryan Sproul aux Rangers de New York et ont obtenu en retour l’attaquant Matt Puempel.

Âgé de 25 ans, Sheahan, qui a signé un contrat pour la saison 2017-18, n’a pas encore de point à sa fiche cette saison. En 292 matchs avec les Red Wings, il a récolté 38 buts et 60 mentions d’aide. L’attaquant était le premier choix des Red Wings lors du repêchage de 2010.

Wilson a pour sa part amassé 13 buts et 19 aides en 106 rencontres avec les Penguins. Il n’a récolté aucun point en trois affrontements cette saison.

À 24 ans, Sproul a inscrit un but et six aides en 28 matchs en carrière dans la LNH. Cette saison, il a marqué un but et a obtenu trois mentions d’aide en cinq rencontres avec les Griffins de Grand Rapids dans la Ligue américaine de hockey. Puempel, également âgé de 24 ans, a inscrit 10 buts et cinq aides en 79 duels avec les Sénateurs d’Ottawa et les Rangers. En cinq matchs avec le club-école des Rangers, il a récolté un but et deux aides.