TORONTO — Cody Fajardo a franchi la verge le séparant de la ligne des buts avec 1:57 à écouler à la rencontre et les Argonauts de Toronto ont arraché une courte victoire de 29-28 à domicile aux Blue Bombers de Winnipeg, samedi soir.

Le touché de Fajardo a effacé un déficit de 28-23, mais il a été freiné lors d’une tentative de transformation de deux points. Les Argos (8-9) ont donc dû protéger une avance de seulement un point devant une foule survoltée de 15 533 spectateurs au BMO Field.

Les Bombers ont récupéré le ballon à leur ligne de 22 avec 1:49 à jouer, et le quart Matt Nichols a fait progresser son attaque jusqu’au 32 en territoire ennemi. Justin Medlock a ensuite tenté un placement victorieux de 40 verges qui a raté la cible.

Les Argos ont scellé l’issue de la rencontre en bottant le ballon de leur zone des buts hors des limites du terrain, alors qu’il ne restait plus de temps au cadran.

Le quart partant des Torontois, Ricky Ray, a joué un rôle essentiel dans la victoire. Il a complété 32 de ses 43 tentatives de passe pour 423 verges de gains, un touché et une interception. Il s’agissait d’un 12e match de plus de 300 verges de gains cette saison — un record de concession — pour Ray, qui est aussi devenu le quatrième joueur seulement dans l’histoire de la LCF à atteindre le plateau des 60 000 verges de gains par la voie aérienne en carrière.

Anthony Calvillo (79 816), Damon Allen (72 381) et Henry Burris (63 227) sont les autres.

Les Argos ont gagné pour la première fois en trois rencontres et se sont hissés en tête de la section Est, un point devant le Rouge et Noir d’Ottawa (7-9-1). Les Torontois seront en congé la semaine prochaine, mais le Rouge et Noir complétera sa saison régulière en affrontant les Tiger-Cats de Hamilton. Un match nul, ou encore une victoire des Ticats, confirmera l’avantage du terrain aux Argos en finale de l’Est.

Si le Rouge et Noir l’emporte, les Argos pourront néanmoins d’adjuger l’avantage du terrain en finale de l’Est en disposant des Lions de la Colombie-Britannique chez eux le 4 novembre.

Les Blue Bombers (10-5) sont toujours deuxièmes dans la section Ouest. Une victoire leur aurait permis de s’assurer un match éliminatoire à domicile pour la première fois depuis 2011.

En vertu de la défaite des Manitobains, les Stampeders de Calgary (13-2-1) ont gagné le titre de la section Ouest.