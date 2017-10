BRIDGEPORT, Conn. — Tom Parisi a fait bouger les cordages à deux reprises, Zachary Fucale a réalisé 27 arrêts et le Rocket de Laval a défait les Sound Tigers de Bridgeport 6-3, samedi soir.

Daniel Carr et Byron Froese ont récolté chacun un but et deux mentions d’aide dans la victoire. Kyle Baun et Daniel Audette ont été les auteurs des autres buts du Rocket.

Scott Eansor, à deux reprises, et Travis St. Denis ont répliqué pour les Sound Tigers. Le gardien Christopher Gibson a quant à lui accordé six buts en 36 tirs.

La formation lavalloise a profité de deux de leurs neuf avantages numériques, tandis que les Sound Tigers ont capitalisé une fois en six tentatives.

Il s’agissait d’une première victoire sur la route pour la nouvelle concession de Laval, qui a une fois de plus offert un festival offensif.

En six matchs cette saison, le Rocket a inscrit 29 buts, un sommet dans la Ligue américaine de hockey.

Après avoir baissé pavillon lors de leurs deux dernières rencontres, les hommes de Sylvain Lefebvre n’ont pas perdu de temps pour prendre les devants en première période. Après 1:55 en première période, Parisi a déjoué Gibson pour donner les devants aux siens.

Audette a par la suite profité d’un avantage numérique pour doubler l’avance des siens.

Moins de deux minutes plus tard, Eansor a récupéré une passe transversale dans l’enclave, suite à une descente à deux contre un. Eansor donne ainsi la réplique aux Sound Tigers, réduisant l’avance 2-1.

Baun a toutefois le dernier mot pour le Rocket avant de rentrer au vestiaire pour le premier entracte.

St. Denis et Eansor, son deuxième du match, ont permis aux Sound Tigers de niveler la marque, tôt au deuxième engagement.

Carr a rapidement redonné les commandes au Rocket, reprenant le retour de Nick Deslauriers à la droite du gardien adverse. Avec l’avantage d’un homme, Froese a par la suite creusé l’écart 5-3.

Parisi a scellé l’issue du match à mi-chemin en troisième période, terminant le match sur une note positive.

Le Rocket terminera son voyage de trois matchs en autant de jours dimanche à Providence.