COLUMBUS, Ohio — Anze Kopitar a brisé l’égalité en enfilant son deuxième but de la rencontre avec 2:14 à écouler et les Kings de Los Angeles ont pris la mesure des Blue Jackets de Columbus 6-4, samedi soir, leur permettant de demeurer la seule équipe invaincue dans la LNH en temps réglementaire.

À 6-0-1, les Kings connaissent le meilleur début de saison de l’histoire de la concession.

Kopitar a aussi ajouté une mention d’aide à sa fiche, Dustin Brown a récolté un but et trois passes, et Jake Muzzin a amassé un filet et deux mentions d’assistance. Trevor Lewis et Drew Doughty ont complété la marque pour les Californiens, tandis que Jonathan Quick effectuait 32 arrêts à l’autre bout de la patinoire.

Nick Foligno, Oliver Bjorkstrand, Matt Calvert et Sonny Milano ont riposté pour les Blue Jackets, et Sergei Bobrovsky a repoussé 26 lancers dans la défaite.

Les Blue Jackets ont ouvert la marque pendant qu’Adrian Kempe était au cachot, à 5:43 de la première période. Foligno a ainsi marqué le premier but de la formation de l’Ohio en avantage numérique, après qu’ils eurent été blanchis à leurs 18 occasions précédentes en six rencontres.

Kopitar a ramené les deux équipes à la case départ à 6:51, puis les Kings ont pris les commandes 42 secondes plus tard lorsque Lewis a soulevé le disque du revers dans la lucarne derrière Bobrovsky.

Bjorkstrand et Calvert ont déjoué Quick avant la fin du premier engagement pour redonner les devants 3-2 aux Blue Jackets, mais Muzzin a de nouveau créé l’égalité alors qu’il n’y avait que 40 secondes d’écoulées à la période médiane.

Doughty a permis aux Kings de faire 4-3 à peine trois minutes plus tard, mais Milano a ramené les deux équipes à la case départ, alors qu’il restait 4:45 au deuxième tiers.

Le score est demeuré à 4-4 jusqu’à ce que Kopitar déjoue Bobrovsky en fin de match.

Brown a ensuite complété dans un filet désert.