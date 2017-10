BOSTON — Ryan O’Reilly a enfilé l’aiguille à 2:59 de la période de prolongation, couronnant une remontée de trois buts, pour permettre aux Sabres de Buffalo de l’emporter 5-4 face aux Bruins de Boston, samedi soir.

L’ancienne étoile de l’Université de Boston et récipiendaire du trophée Hobey Baker, Jack Eichel, a marqué pour les Sabres. Jason Pominville, Benoit Pouliot et Evander Kane ont également déjoué Anton Khudobin pour les Sabres, qui ont remporté qu’un seul match en temps réglementaire cette saison.

Robin Lehner a repoussé 27 rondelles.

Brad Marchand et David Pastrnak ont tous les deux marqué deux buts du côté des Bruins et Khudobin a réalisé 37 arrêts.

Les Bruins ont pris les devants 3-0 et 4-1, mais les Sabres sont venus de l’arrière et ont nivelé la marque sur un but de Kane, alors qu’il restait 2:08 à jouer en troisième période.

O’Reilly a couronné la remontée en déjouant Khudobin avec un tir du revers. Les Bruins ont demandé une reprise vidéo sur la séquence, mais la LNH a tranché en faveur des Sabres, puisqu’un joueur des Bruins avait poussé le défenseur des Sabres Rasmus Ristolainen sur le gardien de but, quelques secondes avant le tir d’O’Reilly.