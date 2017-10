WASHINGTON — James Reimer a remplacé Roberto Luongo devant la cage des Panthers de la Floride et mis un terme à leur série de trois défaites en effectuant 41 arrêts, samedi soir, en route vers une victoire de 4-1 contre les Capitals de Washington.

Evgenii Dadonov, Vincent Trochek et Aleksander Barkov ont tous marqué un but et amassé une mention d’aide pour les Panthers, et Connor Brickley a complété la marque.

Luongo, qui n’est qu’à deux départs de se hisser au troisième rang de l’histoire des gardiens de la LNH au chapitre des matchs joués, était à l’écart en raison d’une blessure à une main subie contre les Penguins de Pittsburgh vendredi soir.

Christian Djoos a marqué pour les Caps, et Philipp Grubauer a effectué 19 arrêts.

Les Panthers ont pris les devants 2-0 en première période. Après que Djoos eut perdu le disque derrière son propre filet, Brickley a inscrit son deuxième filet de la campagne à 1:26 du premier tiers. Dadonov a ensuite ajouté un but en avantage numérique, alors qu’il restait 30 secondes à l’engagement.

Trocheck a fait 3-0 à 8:58 du deuxième tiers, pendant que les Panthers bénéficiaient d’un avantage numérique de deux hommes.

Djoos a empêché Reimer d’obtenir un jeu blanc en le déjouant alors qu’il restait à peine quatre minutes et demie en période médiane.

Barkov a scellé l’issue de la rencontre en tirant dans un filet désert, avec 1:16 à écouler à la rencontre.

L’entraîneur-chef des Panthers Bob Boughner a déclaré que le nom de Luongo a été inscrit sur la liste des blessés, ce qui signifie qu’il sera absent pour au moins une semaine, mais il a ajouté que son état de santé sera réévalué sur une base quotidienne.