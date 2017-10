CALGARY — Ryan Suter a récolté un but et deux mentions d’aide et le Wild du Minnesota est venu de l’arrière pour vaincre les Flames de Calgary 4-2, samedi soir.

Tirant de l’arrière 2-1 en troisième période, Suter a nivelé la marque à 10:33 lorsqu’il a déjoué Mike Smith par un long tir des poignets. Smith semblait avoir la vue obstruée par son propre défenseur.

Moins de deux minutes plus tard, Suter a remis le disque à Jared Spurgeon, qui a placé un tir frappé au-dessus de l’épaule de Smith, sous la barre transversale pour donner les devants au Wild.

Chris Stewart, son sixième de la saison, et Daniel Winnik, dans un filet désert, ont complété la marque du côté du Wild (2-2-2). Les hommes de Bruce Boudreau vont retourner à domicile la semaine prochaine, où ils amorceront une séquence de six matchs, mardi, face aux Canucks de Vancouver.

Sean Monahan et Kris Versteeg ont marqué les deux buts des Flames (4-4-0), qui se sont inclinés à trois reprises à domicile, marquant que trois buts durant cette séquence.

À son deuxième départ, Alex Stalock a repoussé 35 rondelles pour le Wild, tandis que son vis-à-vis Smith, qui a gardé la cage des Flames à tous les matchs depuis le début de la saison, a réalisé 28 arrêts.