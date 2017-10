TYROL, Autriche — La championne mondiale en titre Ilka Stuhec pourrait rater les épreuves de ski alpin des Jeux olympiques à la suite d’une grave blessure survenue lors d’une séance d’entraînement dimanche.

La Slovène de 26 ans a subi une déchirure du ligament croisé antérieur du genou gauche après une chute sur le glacier de Pitztal, en Autriche.

Stuhec subira une opération mercredi.

Après sa chute, Stuhec a affiché une photo sur son compte Twitter accompagnée des mots suivants : «malheureusement, il s’agit de l’un de mes derniers départs pour plusieurs mois. Triste et en colère en ce moment, mais déterminée à effectuer un retour».

Habituellement, une telle blessure prend environ six mois à guérir. Les Jeux olympiques se tiendront du 9 au 25 février à Pyeongchang, en Corée du Sud.

En plus d’avoir triomphé en descente au championnat du monde cette année, Stuhec a remporté les titres de la Coupe du monde en descente et au combiné alpin, et s’est classée deuxième au classement général et au super-G.