NEW YORK — Finies, les chances de venir de l’arrière. C’est terminé, les «Baby Bombers» sont en vacances.

Après avoir gagné leurs quatre premiers matchs sans lendemain pendant les séries éliminatoires, Aaron Judge et ses coéquipiers des Yankees de New York ont vu leur saison prendre fin à la suite d’une défaite de 4-0 aux mains des Astros de Houston lors du duel décisif de la série de championnat de la Ligue américaine, samedi.

Pour se rendre aussi loin, les Yankees ont dû effacer deux déficits de 0-2 contre des rivaux ayant signé au moins 100 gains en saison régulière.

Chemin faisant, ils ont battu l’excellent releveur Andrew Miller, des Indians de Cleveland, son coéquipier Corey Kluber et l’as gaucher des Astros Dallas Keuchel, deux vainqueurs du trophée Cy Young.

Mais pour les Yankees, en fin de compte, un captivant mois d’octobre s’est terminé à une victoire près d’une première qualification à la Série mondiale depuis 2009.

Il s’agit d’une conclusion crève-coeur à une encourageante saison pour les Yankees, à leur première année d’un mouvement axé sur la jeunesse. Mais grâce à la rapide ascension de Judge et de son coéquipier Gary Sanchez, un autre puissant cogneur au sein d’un dangereux rôle des frappeurs, tout indique qu’il s’agit d’une équipe destinée à multiplier les longues balles et les longs mois d’octobre.

«Je suis extrêmement fier de ce groupe de joueurs, de ce qu’ils ont accompli jusqu’à maintenant, a analysé le gérant Joe Girardi.

«Mais je crois qu’il y a plus. Et c’est ce qui est motivant.»

Il reste aussi d’importantes questions pour lesquelles il faudra trouver les réponses.

Même après que la formation new-yorkaise eut surpassé les attentes, l’avenir de Girardi pourrait être incertain après une décennie à la tête de l’équipe, parce que son contrat est sur le point de venir à échéance.

Girardi a été sévèrement critiqué à cause d’importantes décisions qui ont mal tourné dans la série de division contre les Indians. Il a été hué à New York pendant la présentation des joueurs avant le début du troisième match.

Il a déclaré s’être «horriblement mal senti» après avoir «tout gâché» et il en a assumé l’entière responsabilité lors d’un échange avec ses joueurs.

En ces temps difficiles, les Yankees se sont regroupés autour de leur gérant et ont signé trois victoires consécutives contre les champions en titre de la Ligue américaine, incluant lors du match décisif, en terrain hostile.

«J’aime ce que le fais, a assuré Girardi. Je vais m’asseoir, parler avec mon épouse et mes enfants pour voir ce qu’ils pensent. Ensuite, nous verrons ce que les Yankees pensent.»

Âgé de 37 ans, le vétéran lanceur gaucher CC Sabathia pourrait devenir joueur autonome après avoir présenté une fiche de 14-5 et une moyenne de points mérités de 3,69.

«Bien sûr!», a-t-il rapidement répondu à un journaliste qui lui demandait s’il veut rester avec les Yankees.

Le droitier Masahiro Tanaka, qui a affiché une moyenne de points mérités de 0,90 en trois départs lors des séries éliminatoires, après un rendement en dents de scie en saison irrégulière, peut mettre fin à son contrat auquel il reste trois saisons à écouler, à un salaire global de 67 millions $.

Peu importe ce qu’il décide de faire, les Yankees pourraient tenter de renflouer leur personnel de lanceurs partants pour appuyer Luis Severino, leur jeune as de 23 ans, et une attaque qui a dominé les Ligues majeures avec un total de 241 circuits, bon pour le quatrième rang dans la glorieuse histoire de l’organisation. Seuls les Astros ont marqué plus de points que les Yankees.

Judge a mené la charge avec 52 circuits, un sommet dans la Ligue américaine et un record des Ligues majeures pour une recrue, et 114 points produits. Lui et Sanchez ont complété la saison avec 85 circuits, le plus fort total par deux coéquipiers âgés de 25 ans et moins de toute l’histoire du baseball.

«Malgré les blessures, malgré les hauts et les bas, cette équipe s’est présentée tous les jours, a souligné Judge. En tant que joueur-recrue, de voir les vétérans se comporter de la sorte et de batailler comme ils l’ont fait a rendu ma saison avec eux très agréable.»

Le troisième-but Todd Frazier et le frappeur désigné Matt Holliday sont admissibles à l’autonomie, mais il semble que les Yankees comptent sur de jeunes joueurs de qualité dans les rangs mineurs, dont l’avant-champ Gleyber Torres, perçu comme l’un des meilleurs espoirs du baseball.

«Nous avons plusieurs jeunes joueurs dans les ligues mineures qui attendent leur tour et qui sont prêts à montrer ce dont ils sont capables», soutient Judge.

Le jeune premier-but Greg Bird a de la puissance. Les blessures l’ont fait manquer une grande partie de chacune des deux dernières saisons et pour cette raison, les Yankees ont hâte de voir ce qu’il peut apporter pendant une année complète.

«On avance vers l’an prochain et on tâchera de faire mieux», a résumé Bird.

Le deuxième-but Starlin Castro, l’arrêt-court Didi Gregorius ainsi que le voltigeur et frappeur ambidextre Aaron Hicks sont au zénith de leur carrière, après avoir complété de productives saisons. Les vétérans Brett Gardner, Chase Headley et Jacoby Ellsbury ont montré qu’ils ont encore beaucoup à offrir, et tous trois demeurent sous contrat.

«Nous sommes excités en vue de la prochaine saison et face à ce que l’avenir nous réserve», a affirmé Judge.