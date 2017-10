L’Impact tire de l’arrière 1-0 contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre, au stade Saputo.

Il s’agit de la dernière journée d’action dans la MLS. Même s’il est déjà éliminé des séries, le onze montréalais a une motivation de taille pour terminer la saison en beauté : faire honneur à Patrice Bernier. Le capitaine conclura une brillante carrière dimanche sur le gazon montréalais.

1ère demie

45e BUUUUTTTTT!!!! Patrice Bernier marque sur penalty

45e Une frappe d’Anthony Jackson-Hamel est bloquée par la main de Benjamin Angoua. Penalty Impact

43e Carton jaune à Laurent Ciman

42e Blerim Dzemaili est fauché dans la surface du Revolution. Il (et la foule) réclame un penalty mais l’arbitre laisse jouer.

40e Teal Bunbury (Revolution) tente une percée en zone montréalaise mais il est neutralisé par le défense

36e Anthony Jackson-Hamel passe à un cheveu de créer l’égalité après un corner d’Andres Romero

30e Laurent Ciman fait avorter une percée du Revolution avec une belle glissade.

20e Belle reprise à la volée d’Anthony Jackson-Hamel, bloquée par Brad Knighton (Revolution)

19e BUT! Diego Fagundez récupère un ballon libre dans la surface et le pousse derrière Maxime Crépeau. Une frappe de Krisztian Nemeth avait rebondie sur le poteau quelques fractions de secondes plus tôt.

15e Passe transversale de Krisztian Nemeth (Revolution) dans la surface de l’Impact qui ne trouve pas preneur

12e Ignacio Piatti vole le ballon au Revolution en milieu de terrain et propulse l’Impact en attaque. Il remet à Athony Jackson-Hamel, qui essaie ensuite de lui redonner le ballon dans la surface, en vain

5e Belle remise d’Anthony Jackson-Hamel à Andres Romero, qui tire immédiatement. Le gardien de la Nouvelle-Angleterre fait toutefois l’arrêt