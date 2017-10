PHILADELPHIE — Jay Gruden préférerait affronter Carson Wentz une fois tous les quatre ans plutôt que deux fois par saison. Pour ça, il peut blâmer les Browns de Cleveland.

Lorsque les Browns ont cédé aux Eagles de Philadelphie la deuxième sélection de 2016 en retour d’un éventail de choix au repêchage, les Eagles ont jeté leur dévolu sur Wentz. Ils prévoyaient qu’il deviendrait un quart de concession et c’est le cas jusqu’à maintenant.

Depuis son arrivée, Wentz a amorcé chacun des matchs et il présente un dossier cumulatif de 12-10. Avec leur fiche de 5-1 cette saison, les Eagles dominent le classement de la section Est et trônent au sommet de l’Association nationale, à la veille de leur rendez-vous contre les Redskins de Washington (3-2).

«Je pense que sa progression s’est avérée aussi rapide que celle de n’importe quel autre joueur que j’ai vu à l’oeuvre, estime Gruden, l’entraîneur-chef des Redskins.

«Il a le talent pour réaliser des jeux de la poche protectrice, d’y demeurer malgré la pression et effectuer des passes précises. Il est en contrôle de l’attaque.»

Selon les preneurs aux livres, Wentz est l’un des favoris au titre de joueur le plus utile à son équipe dans la NFL. Pendant ce temps, les Browns affichent un dossier de 1-21 depuis la transaction et ont fait appel à cinq quarts partants différents.

C’est le problème des Browns. Mais ça dérange Gruden, aussi.

«Depuis le début de sa jeune carrière, il a prouvé qu’il est l’un des meilleurs quarts de la ligue, honnêtement, et il va le demeurer pendant longtemps. Et je ne sais pas comment il a abouti à Philadelphie. Et j’en suis très choqué.»

Les Redskins ont gagné leurs deux duels face aux Eagles l’an dernier, mais Wentz a mené son équipe vers un triomphe de 30-17 dans la capitale américaine lors de la première semaine d’activités. Tel un magicien, il a sorti un lapin de son chapeau en évitant un sac du quart avant de compléter une passe de touché de 58 verges à Nelson Agholor lors de la première série à l’attaque des Eagles. Ce jeu a donné le coup d’envoi à ses réussites de 2017.

Jusqu’à maintenant, Wentz a complété 60,9 pour cent de ses passes pour des gains de 1584 verges, 13 touchés et seulement trois interceptions. Son taux d’efficacité de 99,6 lui confère le septième rang parmi les quarts de la ligue.

«Chaque semaine, il semble que nous faisons face à un excellent quart. Et le fait de savoir que Wentz sera là pendant longtemps m’ajoute des cheveux gris, a lancé Gruden.

«Mais j’aime la compétition, et c’est notre travail de le pourchasser et de lui rendre la vie difficile.»

Wentz et les Eagles ont devancé l’échéancier qui leur avait été prédit. Peu de gens les croyaient capables de devenir de sérieux aspirants avant la saison prochaine. Mais Wentz a fait des pas de géants après sa première campagne et ses coéquipiers ont joint le navire.

«Lors que nous nous trouvons dans la position dans laquelle nous sommes, vous ne pouvez pas laisser aller les choses, note Wentz. Que ce soit dans la salle de vidéos, dans la salle de réunion, au gymnase, à l’entraînement, il ne faut jamais perdre sa concentration, ne jamais se satisfaire et toujours viser l’excellence.»

Les Eagles ne peuvent trop s’emballer parce qu’ils connaissent des succès hâtifs. Ils l’ont appris à la dure l’an dernier. Wentz a mené les siens à un dossier de 3-0. Après une semaine de congé, ils ont perdu neuf de leurs 11 rencontres suivantes.

«Nous sommes différents cette année, soutient Wentz. L’attitude dans ce vestiaire n’est pas la même et personne ne se contentera de quoi que ce soit d’autre que l’excellence. Pour cette raison, nous allons nous présenter sur le terrain tous les jours et attaquer.»

Les Redskins sont eux-mêmes bien nantis au poste de quart. Kirk Cousins a complété 66,5 pour cent de ses passes pour des gains de 1334 verges, neuf touchés. Il n’a été victime que de deux interceptions et son taux d’efficacité s’élève à 106,4.

Contrairement à Wentz, Cousins n’a pas la sécurité d’emploi. Il dispute une deuxième saison consécutive avec l’étiquette de «joueur de concession» et il ne sait pas ce qui lui arrivera le printemps prochain.

«J’ai énormément de respect pour lui. Il n’a pas été un choix de première ronde, a fait remarquer Jim Schwartz, le coordonnateur à la défense des Eagles. Il a fait son chemin. Il a mérité sa place à titre de quart partant, il l’a gardée et a continué de produire sur le terrain.

«Il a réalisé des jeux avec son bras. Il a réalisé des jeux avec ses jambes. Il est un joueur intelligent. Il place son équipe en bonne posture et il contrôle bien le jeu au sol. Il est un bon quart», a ajouté Schwartz.