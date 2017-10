MONTRÉAL — Les Alouettes de Montréal n’ont pas trouvé l’émotion nécessaire pour offrir un cadeau de départ à leurs partisans. La formation de Kavis Reed s’est inclinée pour la neuvième fois d’affilée à son dernier match à domicile en 2017, 43-16 devant les Tiger-Cats de Hamilton.

Ce neuvième revers consécutif égale la pire série d’insuccès de l’histoire du club, qui avait aussi perdu neuf rencontres d’affilée lors du calendrier 1981. Au cours de cette horrible séquence, les adversaires des Alouettes (3-13) les ont dominés 351-140.

Ça n’a pas été plus joli dimanche. Après avoir pris l’avance 7-3 au premier quart à la suite de la passe de 15 verges de Darian Durant à Ernest Jackson, les Alouettes ont vu les Tiger-Cats (5-11) marquer 40 points sans réplique, dont 20 au deuxième quart, sur trois placements de Kenny Allen, deux touchés de Brandon Banks, un de Mike Jones et un autre d’Alex Green.

Tyrell Sutton a ajouté un touché en toute fin de rencontre. Les Alouettes ont réussi la transformation de deux points dans une cause perdue.

Les visiteurs ont d’abord lentement mais sûrement repris les commandes grâce aux deuxième et troisième placements de la rencontre de Kenny Allen, dont un de 48 verges, son plus long jusqu’ici en carrière. Allen a complété le duel avec cinq placements en autant de tentatives.

Les Tiger-Cats ont creusé l’écart sur un court dégagement de Boris Bede. Capté par Banks, ce dernier a ensuite franchi les 65 verges le séparant de la zone des buts pour faire 16-7 Hamilton après la transformation d’un point. Les deux séries suivantes ont permis aux Ti-Cats d’ajouter 10 points au tableau avant de rentrer au vestiaire avec une avance de 26-7.

Reed a tenté de secouer ses troupes en confiant l’attaque au jeune Matthew Shiltz. Mais avec trois réguliers blessés sur la ligne à l’attaque, nous sommes en droit de nous demander s’il s’agissait d’une décision avisée.

Quoi qu’il en soit, Shiltz a complété quelques passes pour mener les siens jusqu’à la ligne de 26 des Ti-Cats à sa deuxième série. Mais en tentant de rejoindre son receveur dans la zone des buts, il a été victime d’une interception de Cariel Brooks, Jeremiah Masoli a fait payer le prix aux locaux sur la série suivante, alors qu’il a rejoint Banks sur un jeu de 65 verges pour le touché, un jeu sur lequel le demi défensif Tevaughn Campbell a encore bien mal paru.

Le sort était jeté, mais Shiltz a tout de même montré de beaux flashs. Il a notamment résussi coup sur coup des passes de 25 et 39 verges à Eugene Lewis pour mener les Alouettes à la ligne de 2. Les trois jeux suivants ont métaphoriquement toutefois révlés une allégorie de la saison des Alouettes: une course sans gain de Drew Willy, un sac pour une perte de six verges, et une mauvaise remise sur la tentative de placement menant à un revirement après trois essais.

Les 20 184 spectateurs au stade Percival-Molson — ceux qui restaient, à tout le moins — ont réagi par des huées et des rires. On a même entendu des spectateurs le congédiement de Reed.

Il sera maintenant intéressant de voir si Shiltz obtiendra plus de temps de jeu dans les deux dernières rencontres de la saison, à Regina et Hamilton. Il a tout de même bien fait dans les circonstances.

Avec une fiche de 3-13, les Alouettes sont maintenant en danger de connaître leur pire saison de 18 matchs de leur histoire. En 1986, ils avaient compilé un dossier de 4-14. Avec deux matchs à l’étranger — où ils n’ont pas signé la victoire en sept sorties en 2017 — ils sont plus que jamais menacés d’écrire une triste page d’histoire.