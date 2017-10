MINNEAPOLIS — Latavius Murray a amassé des gains de 113 verges et marqué un touché, Kai Forbath a ajouté six placements et les Vikings du Minnesota ont défait les Ravens de Baltimore 24-16 dimanche.

Forbath a réussi des bottés de précision de 52, 51, 43, 43, 34 et 32 verges pour appuyer une autre étincelante prestation de l’unité défensive des Vikings (5-2).

Menés par Everson Griffen, auteur de deux sacs, les Vikings ont plaqué le quart Joe Flacco cinq fois derrière sa ligne de mêlée et n’ont concédé que 208 verges à l’attaque des Ravens.

Murray a atteint la zone payante grâce à un sprint de 29 verges au troisième quart, un jeu qui permettait aux Vikings de se bâtir une avance de 18-6.

Dans la défaite, Flacco a complété 26 de ses 38 tentatives de passes pour des gains de 186 verges, dont une de 13 verges à Chris Moore dans la zone des buts à la toute fin du match.

Justin Tucker a ajouté trois placements, dont un de 57 verges en première demie.

Les trois placements de Tucker, ajoutés aux six réussites de Forbath, ont permis aux deux équipes d’égaler un record de la NFL pour le plus grand nombre de placements lors d’un même match.