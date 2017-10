LONDRES — Le quart Jared Goff a inscrit un majeur par la course et lancé une passe de touché, Greg Zuerlein a réussi quatre placements et les Rams de Los Angeles ont mérité une première victoire en trois tentatives au Royaume-Uni, dimanche, 33-0 contre les Cardinals de l’Arizona.

Goff a complété 22 de ses 37 passes pour des gains de 235 verges et une interception pendant que le demi offensif Todd Gurley accumulait 106 verges par la course, avec un touché.

Les Rams (5-2), les meneurs dans la section Ouest de l’Association nationale, ont gagné cinq de leurs sept premiers matchs pour la première fois depuis 2003, dernière année qu’ils ont complétée avec un dossier positif.

Quant aux Cardinals (3-4), ils rentrent chez eux avec d’importants points d’interrogation après avoir perdu les services du quart Carson Palmer, blessé au bras gauche au deuxième quart.

Palmer, qui a complété dix de ses 18 passes pour des gains de 122 verges, a été frappé par le secondeur Alec Ogletree, un jeu qui a mené à une interception avec 5:48 à écouler à la première demie. Il a été remplacé par Drew Stanton, qui a complété cinq passes en 14 tentatives pour des gains de 162 verges et une interception, et qui a été incapable de combler ce qui était alors un déficit de 0-6.

Le touché de Gurley, sur un sprint de 18 verges, a aussitôt suivi l’interception dont a été victime Palmer. Goff a haussé l’avance des Rams à 20-0 en franchissant les neuf verges le séparant de la zone payante. Cooper Kupp a plus tard capté une passe voilée de Goff pour un touché de 18 verges.

Zuerlein a réussi des placements de 23, 33, 53 et 34 verges.