ORCHARD PARK, N.Y. — Le demi de coin recrue Tre’Davious White a provoqué et récupéré un échappé qui a mis la table pour un placement victorieux de 30 verges de Stephen Hauschka avec 14 secondes à écouler à la rencontre et les Bills de Buffalo ont vaincu les Buccaneers de Tampa Bay 30-27, dimanche.

LeSean McCoy a amassé 91 verges de gains au sol et marqué deux touchés, incluant une course de sept verges dans la zone des buts qui a créé l’égalité avec 2:28 à jouer. Tyrod Taylor a complété 20 de ses 33 tentatives de passe pour 268 verges de gains et un majeur, et la défensive des Bills a provoqué trois revirements.

Après une semaine de congé, les Bills ont porté leur fiche à 4-2 sous l’égide de l’entraîneur-chef recrue Sean McDermott. Les Bills ont gagné quatre de leurs six premiers matchs pour la quatrième fois seulement au cours de leur séquence de 17 ans sans participation aux éliminatoires.

Jameis Winston n’a démontré aucun signe d’inconfort en raison de l’élongation à une épaule qu’il a subie lors de la première possession des Bucs la semaine dernière dans un revers de 38-33 contre les Cardinals de l’Arizona. Winston a réussi 32 de ses 44 passes pour 384 verges de gains et trois touchés. Il a commis une interception et un échappé.

L’ailier rapproché recrue O.J. Howard a capté deux passes de touché pour les Buccaneers (2-4), qui ont encaissé une troisième défaite de suite.