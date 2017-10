KANSAS CITY, Kan. — Martin Truex a surmonté deux erreurs commises tôt dans la course présentée sur le Kansas Speedway en route vers la victoire en éliminatoires de la série NASCAR, dimanche. Il s’agissait d’une course émotive pour Truex et Furniture Row Racing, puisqu’un des membres de l’équipe est décédé la veille.

Truex était déjà assuré d’accéder à la prochaine ronde éliminatoire, après avoir triomphé il y a quelques semaines à Charlotte. Après s’être élancé de la position de tête, le pilote le plus dominant cette saison en NASCAR a calmement récupéré d’une faute commise lors d’une relance et d’une roue mal installée pour signer sa septième victoire de la campagne.

Quelques heures avant la course, l’équipe Furniture Row a appris que le mécanicien Jim Watson était mort la veille d’une crise cardiaque survenue alors qu’il était en ville pour l’épreuve. Il était âgé de 55 ans.

Kurt Busch a grimpé sur la deuxième marche du podium après avoir repoussé les attaques de nombreux prétendants au titre menés par Ryan Blaney, dont la voiture a échoué l’inspection qui a suivi la séance de qualifications. Il a rapidement remonté le peloton de la 40e place pour finir troisième, franchissant aisément le seuil de qualification pour la prochaine course éliminatoire.

Chase Elliott a suivi au quatrième rang et Denny Hamlin a complété le top-5, assurant ainsi leur participation à la prochaine épreuve. Kevin Harvick a abouti au huitième échelon et participera lui aussi à la course à Martinsville, tandis que Kyle Busch a fini 10e et Jimmie Johnson 11e — des résultats suffisants pour assurer leur qualification au prochain tour.

Le moteur de la voiture de Kyle Larson a rendu l’âme, confirmant son élimination, tandis qu’une pénalité imposée à Matt Kenseth pour avoir utilisé trop de membres de son équipe dans la ligne des puits à la suite d’un accident a également mis un terme à ses espoirs de décrocher le titre.

Jamie McMurray et Ricky Stenhouse ont aussi été éliminés.