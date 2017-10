SAINT JOHN, N.-B. — Drake Batherson a complété un tour du chapeau en marquant un but en prolongation et les Screaming Eagles du Cape Breton ont défait les Sea Dogs de Saint-Jean 6-5, dimanche.

Batherson a marqué le but gagnant à 4:18 de la période de prolongation.

Brooklyn Kalmikov, Ryan Francis et Adam McCormick ont fait bouger les cordages pour les Screaming Eagles (8-5-1).

Daniel Hardie, Ostap Safin, Samuel Leblanc, Matt Green et Alexandre Lafreniere ont répliqué du côté des Sea Dogs (3-7-4).

Kyle Jessiman et Kevin Madolese ont réalisé 25 arrêts pour le Cape Breton. Alex D’Orio a repoussé 33 tirs pour les Sea Dogs.

Sacha Roy des Screaming Eagles s’est vu décerner une pénalité de match pour avoir attribué une mise en échec à la tête, à 2:32 de la deuxième période.

Les Sea Dogs ont marqué un but en quatre occasions en avantage numérique. Les Screaming Eagles ont profité de deux de leurs huit occasions.

Cataractes 7 Wildcats 4

Vasily Glotov a réalisé un tour du chapeau dans la victoire de 7-4 des Cataractes de Shawinigan face au Wildcats de Moncton.

Jan Drozg a ajouté deux buts pour les Cataractes (4-8-1) et Gabriel Sylvestre et Vincent Senez ont complété la marque.

Anderson MacDonald a enfilé l’aiguille à deux reprises pour les Wildcats. Jeremy McKenna et Mika Cyr ont été les auteurs des autres buts.

Remparts 5 Armada 4 (Prolongation)

Jesse Sutton a enfilé le but gagnant à 1:20 de la période de prolongation, propulsant les Remparts de Québec vers une victoire de 5-4 devant l’Armada de Blainville-Boisbriand.

Luke Kirwan, Etienne Verrette, Sam Dunn et Philipp Kurashev ont également marqué pour les Remparts (9-3-1).

Alexander Katerinakis, Quinn Hanna, Alexandre Alain et Maxime Collin ont donné la réplique du côté de l’Armada (8-3-1).

Voltigeurs 3 Drakkar 2

Yvan Mongo a inscrit le but gagnant à mi-chemin en troisième période et les Voltigeurs de Drummondville ont effacé un déficit de deux buts pour battre le Drakkar 3-2.

Brandon Skubel et Morgan Adams-Moisan ont également trompé la vigilance du cerbère des Voltigeurs (9-3-1).

Jordan Martel a été l’auteur des deux buts du Drakkar (5-7-1).

Tigres 2 Mooseheads 0

Tristan Cote-Cazenave a repoussé 34 tirs et les Tigres de Victoriaville ont blanchi les Mooseheads d’Halifax 2-0.

James Phelan a récolté un but et une mention d’aide pour les Tigres (7-4-1) et Ivan Kosorenkov a également fait bouger les cordages.

Alexis Gravel a repoussé 23 rondelles pour les Mooseheads (8-4-2).