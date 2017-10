BROSSARD, Qc — Dans l’espoir de relancer une équipe en chute libre et une attaque complètement amorphe, Claude Julien a expérimenté avec de nouvelles unités offensives et séparé le capitaine Max Pacioretty et le centre Jonathan Drouin lundi matin au Complexe sportif Bell de Brossard.

À l’entraînement, Pacioretty a patiné à gauche de Phillip Danault et d’Andrew Shaw tandis que Drouin se trouvait entre Paul Byron et Artturi Lehkonen.

Sur le plan offensif, Drouin connaît un début de saison respectable avec deux buts et cinq points en huit matchs, bien que son ratio défensif se chiffre à moins-5. Quant à Pacioretty, il n’a qu’un seul point, un but marqué lors de la rencontre inaugurale à Buffalo, le 5 octobre. Son ratio défensif est de moins-4.

Charles Hudon, Tomas Plekanec et Brendan Gallagher ont été réunis sur un trio tandis qu’Alex Galchenyuk s’est retrouvé à gauche de Michael McCarron et de Nikita Scherbak, rappelés du Rocket de Laval dimanche. Torrey Mitchell et Jacob De La Rose étaient les deux autres attaquants en uniforme.

À la ligne bleue, Shea Weber et Victor Mete sont demeurés ensemble tandis que Jeff Petry s’est entraîné auprès de Brandon Davidson. Jordie Benn et Karl Alzner formaient le troisième tandem défensif, laissant Joe Morrow en surplus.

Par ailleurs, victime de symptômes semblables à une commotion cérébrale, Ales Hemsky a raté la séance d’entraînement du Canadien de Montréal lundi matin à Brossard.

Hemsky a joué à peine deux minutes lors du match de vendredi face aux Ducks d’Anaheim et a quitté la rencontre après avoir subi des mises en échec de Josh Manson et de Corey Perry.

Embauché à titre de joueur autonome le 3 juillet, le Tchèque de 34 ans n’est toujours pas parvenu à obtenir un point en sept matchs. Il a aussi été laissé de côté une fois, à l’occasion du duel contre les Rangers de New York, le 8 octobre.

Le Canadien accueillera les Panthers de la Floride, mardi, dans le premier de trois matchs au Centre Bell cette semaine, et tentera de mettre fin à une séquence de sept revers.