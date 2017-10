Une comparaison Astros – Dodgers, les clubs qui vont s’affronter en Série mondiale, à compter de mardi.

___

Horaire:

1er match: mardi à Los Angeles, 20h09.

2e: mercredi à Los Angeles, 20h09.

3e: vendredi à Houston, 20h09.

4e: samedi à Houston, 20h09.

x-5e: dimanche à Houston, 20h16.

x-6e: le 31 octobre à Los Angeles, 20h09.

x-7e: le 1er novembre à Los Angeles, 20h10.

x-si nécessaire.

___

En saison régulière: les deux clubs n’ont pas croisé le fer jusqu’ici en 2017. Les Astros ont gagné 101 matches, trois de moins que les Dodgers.

___

Alignements probables (statistiques de la saison régulière):

Astros: CC George Springer (.283, 34 circuits, 85 points produits), 3B Alex Bregman (.284, 19, 71, 39 doubles), 2B Jose Altuve (.346, 24, 81, 39 doubles, 32 buts volés; au sommet de l’Américaine avec 204 coups sûrs, champion frappeur pour la deuxième année de suite), AC Carlos Correa (.315, 24, 84, 25 doubles), 1B Yuli Gurriel (.299, 18, 75, 43 doubles), R Brian McCann (.241, 18, 62), CG Marwin Gonzalez (.303, 23, 90, 34 doubles), CD Josh Reddick (.314, 13, 82, 34 doubles).

Dodgers: CC Chris Taylor (.288, 21, 72, 17 buts volés), AC Corey Seager (.295, 22, 77), 3B Justin Turner (.322, 21, 71), 1B Cody Bellinger (.267, 39, 97), CD Yasiel Puig (.263, 28, 74, 15 buts volés), 2B Logan Forsythe (.224, 6, 36) ou Chase Utley (.236, 8, 34), R Austin Barnes (.289, 8, 38), CG Enrique Hernandez (.215, 11, 37).

___

Rotations probables (statistiques de la saison régulière):

Astros: le gaucher Dallas Keuchel (14-5, moyenne de 2.90), le droitier Justin Verlander (15-8, 3.36 avec Detroit et Houston; 5-0, 1.06 en cinq départs avec les Astros), le droitier Charlie Morton (14-7, 3.62), le droitier Lance McCullers Jr. (7-4, 4.25).

Dodgers: le gaucher Clayton Kershaw (18-4, 2.31, 202 retraits au bâton, 30 buts sur balles), le gaucher Rich Hill (12-8, 3.32, 166 retraits au bâton), le droitier Yu Darvish (10-12, 3.86, 209 retraits au bâton; a joué avec les Rangers et les Dodgers), le gaucher Alex Wood (16-3, 2.72).

___

Releveurs:

Astros: le droitier Ken Giles (1-3, 2.30, 34 sauvetages en 38 occasions), le droitier Chris Devenski (8-5, 2.68), le droitier Joe Musgrove (7-8, 4.77), le droitier Will Harris (3-2, 2.98), le gaucher Francisco Liriano (6-7, 5.66; a joué avec les Blue Jays et les Astros), le droitier Luke Gregerson (2-3, 4.57), le droitier Brad Peacock (13-2, 3.00).

Dodgers: le droitier Kenley Jansen (5-0, 1.32, 41 sauvetages en 42 occasions; à égalité au sommet dans la Nationale), le droitier Josh Fields (5-0, 2.84, deux sauvetages), le gaucher Tony Cingrani (0-0, 4.22, 52 retraits au bâton en 42 manches et deux tiers; a joué avec les Reds et les Dodgers, le droitier Brandon Morrow (6-0, 2.06, deux sauvetages), le gaucher Tony Watson (7-4, 3.38, 10 sauvetages; a joué avec les Pirates et les Dodgers), le droitier Pedro Baez (3-6, 2.95), le droitier Ross Stripling (3-5, 3.75, deux sauvetages), le droitier Kenta Maeda (13-6, 4.22, un sauvetage), le gaucher Luis Avilan (2-3, 2.93).

___

Astros

– En quête d’un premier titre de la Série mondiale. À leur seule occasion précédente, ils ont été balayés par les White Sox de Chicago, en 2005.

– Verlander a un dossier de 4-0 et une moyenne de 1,46 lors des présentes séries. Il montre une fiche de 9-0 dans l’uniforme des Astros.

– Altuve (.400, cinq longues balles), Gurriel (.366) et Correa (neuf points produits) connaissent de bonnes séries, mais Bregman, Reddick, Gonzalez, McCann et Carlos Beltran se trouvent sous la barre de ,200 au bâton. Beltran pourrait être le frappeur de choix au Texas.

– La région de Houston récupère encore de l’ouragan Harvey. Les Astros ont d’ailleurs un écusson avec leur logo, le mot «Strong» et une image de la forme du Texas sur une carte géographique.

Dodgers

– En Série mondiale pour la première fois depuis 1988, quand Kirk Gibson, Orel Hershiser et Tommy Lasorda ont aidé les Dodgers à battre les A’s d’Oakland.

– Turner (.387, 12 points produits), Puig (.414) et Hernandez (trois circuits dans un match) se débrouillent bien depuis le début de l’après-saison.

– Seager devrait réintégrer la formation partante après avoir raté la série de championnat de la Nationale, blessé au dos. Il pourrait être le frappeur de choix à Houston.

– Avec en premier lieu un Jansen dominant, l’enclos en est à 23 manches de suite sans accorder de point, à compter du match numéro 2 au premier tour.

—

Sous le chaud soleil

On prévoit une température de 38 degrés Celsius à L.A. mardi.

Une confrontation qui s’annonce de très haut calibre

Pour la première fois depuis 1970 (Baltimore-Cincinnati), la Série mondiale va opposer deux clubs ayant gagné 100 matches ou plus en saison régulière.

Les Dodgers ont un rendement de 7-1 lors des présentes séries, tandis que les Astros y sont invaincus en six matches à domicile.