BALE, Suisse — Le Canadien Denis Shapovalov est passé au deuxième tour au tournoi de Bâle, lundi, l’emportant 4-6, 6-2 et 7-6 (3) devant le Japonais Yuichi Sugita.

L’Ontarien de 18 ans s’est rendu au quatrième tour à Flushing Meadows cette année.

Classé 49e au monde, Shapovalov a signé trois bris et 13 as contre Sugita, 38e. Le match s’est conclu sur une double faute, après deux heures et deux minutes.

Le Canadien aura comme prochain rival Ruben Bemelmans, de la Belgique, ou bien Adrian Mannarino, de la France.

Shapovalov a battu Mannarino en trois sets à Montréal en août, en quarts de finale. Il n’a jamais affronté Bemelmans.