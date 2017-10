LOS ANGELES — Gerry Davis arbitrera la Série mondiale pour la sixième fois de sa carrière, égalant Joe West pour le plus grand nombre de fois parmi les arbitres toujours actifs.

Davis sera l’arbitre en chef pour la troisième fois, a annoncé le bureau du commissaire lundi. En 34 ans de service, le vétéran a arbitré 136 matchs de séries. Il a également travaillé lors des séries mondiales de 1996, 1999, 2004, 2009 et 2012.

Phil Cuzzi sera derrière le marbre lors du premier match entre les Dodgers de Los Angeles et les Astros de Houston, mardi soir. Paul Nauert sera au premier but, Davis au deuxième, Laz Diaz au troisième, Bill Miller du côté gauche et Dan Iassogna du côté droit.

Mark Wegner sera l’arbitre assigné aux reprises vidéos à New York lors de deux premières rencontres, et s’occupera du côté gauche pour le troisième match à Houston. Cuzzi le remplacera aux reprises vidéos lors des matchs suivants.

Tripp Gibson, qui a arbitré le match de repêchage de la Ligue américaine, assistera l’arbitre aux reprises vidéos tout au long de la série.