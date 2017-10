LOS ANGELES — L’arrêt-court Corey Seager et le droitier Brandon McCarthy ont réintégré la formation active des Dodgers en vue du premier match de la Série mondiale mardi soir à Los Angeles, face aux Astros de Houston.

Cela se fait au détriment du voltigeur Curtis Granderson et du receveur Kyle Farmer.

Seager s’est blessé au dos en glissant au premier tour contre l’Arizona, lors du troisième match. Il a raté la série de championnat de la Nationale, face aux Cubs.

Seager a frappé pour ,295 en saison régulière, prenant part à 145 matches. Il a fourni 22 circuits, 33 doubles et 77 points produits.

McCarthy n’a disputé que trois matches (six manches) depuis le 20 juillet, à la suite d’une blessure au genou droit et d’une ampoule à la main droite. Il a lancé le plus récemment le 1er octobre.

Granderson a frappé un seul coup sûr en 15 présences au bâton en séries (dont huit retraits sur des prises). Farmer était le troisième receveur, après Yasmani Grandal et Austin Barnes.

Houston va se présenter avec les mêmes joueurs qu’en série de championnat de l’Américaine. Les hostilités commencent à 20h00.