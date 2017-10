BALE, Suisse — Le favori Roger Federer a écarté l’Américain Frances Tiafoe 6-1 et 6-3 en première ronde au tournoi de Bâle, mardi.

Federer a signé les quatre bris du match, ne concédant pas de balle de ce genre. Il a aussi obtenu le point sur chacune de ses 21 premières balles placées en jeu.

Sept fois champion dans sa ville natale, Federer a avancé au tableau quand Tiafoe a envoyé une volée du revers dans le filet. Tiafoe est 76e à l’ATP.

Federer a un dossier de 3-0 contre Tiafoe, incluant un duel de cinq sets au premier tour à Flushing Meadows, il y a deux mois.

Federer aura comme prochain rival le Français Benoit Paire, tombeur de l’Américain Steve Johnson, 6-3 et 7-6 (4).

Le Canadien Vasek Pospisil a été battu 3-6, 7-6 (7) et 7-5 par l’Américain Jack Sock, cinquième tête d’affiche.

Le Canadien Denis Shapovalov est passé au deuxième tour au tournoi de Bâle, lundi, l’emportant 4-6, 6-2 et 7-6 (3) devant le Japonais Yuichi Sugita.

L’Ontarien de 18 ans s’est rendu au quatrième tour à Flushing Meadows cette année.

Classé 49e au monde, Shapovalov a signé trois bris et 13 as contre Sugita, 38e. Le match s’est conclu sur une double faute, après deux heures et deux minutes.

Le Canadien aura comme prochain rival Ruben Bemelmans, de la Belgique, ou bien Adrian Mannarino, de la France.

Shapovalov a battu Mannarino en trois sets à Montréal en août, en quarts de finale. Il n’a jamais affronté Bemelmans.