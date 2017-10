ARLINGTON, Va. — L’attaquant des Capitals de Washington Andre Burakovsky a été opéré au pouce gauche et ratera de six à huit semaines de jeu.

L’équipe a annoncé la nouvelle mardi.

Burakovsky s’est fracturé le pouce gauche lors de la troisième période de la défaite de 4-1 des Capitals face aux Panthers de la Floride, samedi.

Le Suédois âgé de 22 ans avait inscrit un but et trois aides en neuf rencontres cette saison. Choix de premier tour des Capitals en 2013, 23e au total, Burakovsky a inscrit 39 buts et 60 aides en 205 matchs dans la LNH.