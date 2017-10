EDMONTON — Les Oilers d’Edmonton ont ramené parmi leurs joueurs actifs les attaquants Leon Draisaitl et Drake Caggiula en vue de leur match de mardi soir, à Pittsburgh.

Draisaitl a raté quatre matches à cause d’une commotion cérébrale. Il a fourni un but et deux passes en trois matches.

Draisatl a signé un contrat de 68 M $ sur huit ans au mois d’août cette année.

L’Allemand de 21 ans a inscrit 140 points en 194 matches dans la LNH.

Draisatl a marqué 29 buts la saison dernière, prenant part à toutes les rencontres.

Caggiula composait aussi avec les symptômes d’une commotion. Il n’a pas amassé de point en deux matches cette saison.

L’Ontarien de 23 ans a obtenu sept filets et 11 mentions d’aide dans la Ligue nationale, en 62 matches.