RALEIGH, N.C. — Steven Stamkos a amassé deux aides pour devenir le premier joueur à atteindre le plateau des 20 points cette saison et il a aidé le Lightning de Tampa Bay à vaincre les Hurricanes de la Caroline 5-1, mardi.

Tyler Johnson a récolté un but et une aide, tandis que Nikita Kucherov a inscrit son 11e but de la saison avec quatre secondes à écouler au cadran. Le défenseur recrue Mikhail Sergachev a également touché la cible, alors que Vladislav Namestnikov et Ryan Callahan ont marqué dans un filet désert en fin de rencontre.

Andrei Vasilevskiy a effectué 30 arrêts pour le Lightning, qui domine la LNH avec 17 points.

Jaccob Slavin a fourni la riposte des Hurricanes et Scott Darling a stoppé 24 rondelles.

Slavin a réduit l’écart à 2-1 avec 16:32 à faire, mais Vasilevskiy a fermé la porte par la suite. Il a notamment frustré Derek Ryan à bout portant.