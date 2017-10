MONTRÉAL — Voici cinq moments marquants du match de mardi soir au Centre Bell entre les Panthers de la Floride et le Canadien de Montréal.

Price 2 Barkov 0

Carey Price a été la cible de plusieurs reproches depuis le début de la jeune saison pour son incapacité à réaliser des arrêts pouvant renverser la vapeur lors d’un match. Il n’a pas tardé à faire taire ses détracteurs en se dressant devant Aleksander Barkov, deux fois plutôt qu’une tôt au premier vingt. Il n’y avait que 10 secondes d’écoulées quand Barkov a profité d’une brèche entre Victor Mete et Shea Weber, et d’une belle passe d’Evgeniii Dadonov, pour tester Price sur une courte distance. Près de quatre minutes plus tard, Barkov a eu une deuxième chance d’ouvrir la marque, après une belle pièce individuelle de Keith Yandle, mais Price s’est servi de sa jambière gauche, bien postée contre le poteau, pour faire l’arrêt sur son tir sur réception.

Byron crée des chances de marquer

L’un des meilleurs joueurs du Canadien pendant le difficile périple en Californie, Paul Byron s’est retrouvé au coeur des deux meilleures chances de marquer du Tricolore pendant la première période. Utilisant bien sa vitesse, Byron a longé le flanc gauche et servi une belle passe vers le devant du filet à son nouveau joueur de centre Jonathan Drouin, qui sprintait vers le gardien James Reimer. Drouin a fait dévier la passe de Byron, mais Reimer a réalisé l’arrêt avec 12 minutes à écouler au premier vingt. Puis, avec un peu plus de cinq minutes à jouer, Byron a reçu une passe d’Artturi Lehkonen et fait fi d’un bâton cassé sur sa route pour décocher un tir du revers sur lequel Reimer a dû se montrer vigilant.

Cette fois, Price cède

Comme ce fut le cas en première période, le trio de Jonathan Huberdeau, Aleksander Barkov et Evgenii Dadonov a fait sentir sa présence dès la mise en jeu initiale, avec un résultat positif pour les Panthers. Tout a commencé en zone centrale quand les visiteurs ont intercepté une tentative de passe de Max Pacioretty. Les Panthers sont entrés en zone rivale et Barkov a glissé la rondelle à Huberdeau, qui l’a laissée derrière à Keith Yandle. Le vétéran défenseur a eu amplement le temps de décocher un vif tir des poignets qui a battu Carey Price du côté du gant, après seulement 20 secondes d’écoulées à la période médiane.

Le Canadien explose

Les Panthers ont permis au Canadien de déployer son avantage numérique pas moins de quatre fois au cours des 13 dernières minutes du deuxième vingt. Si les hommes de Claude Julien ont fait chou blanc lors des deux premières tentatives, les deux autres ont rapporté des dividendes et provoqué trois buts en 1:35. Alex Galchenyuk, qui sprintait au filet, a sonné la charge en faisant virevolter un retour de lancer de Brendan Gallagher par-dessus James Reimer, pendant une punition à Radim Vrbata, à 16:44. Shea Weber a brisé l’égalité de 1-1 seulement 78 secondes plus tard grâce à un violent tir sur réception que Reimer n’a probablement vu qu’à la dernière seconde puisqu’Artturi Lehkonen passait devant lui. Et 17 secondes après ce but, Gallagher a profité d’une bourde de Keith Yandle dans son territoire pour doubler l’avance du Tricolore.

Le clou dans le cercueil

Le Canadien ne pouvait se permettre d’échapper la victoire en troisième période et se sont deux des meneurs de l’équipe qui ont cloué le cercueil des Panthers. Shea Weber a d’abord inscrit son deuxième but du match en décochant un boulet de canon. Seulement 1:55 plus tard, le capitaine Max Pacioretty a marqué son deuxième but de la saison — son premier depuis le match d’ouverture le 5 octobre dernier. Pacioretty a complété une belle manoeuvre amorcée par Phillip Danault.