PHILADELPHIE — Ondrej Kase a enfilé deux buts et les Ducks d’Anaheim ont marqué trois buts en deuxième période pour vaincre les Flyers de Philadelphie 6-2, mardi soir.

En plus de s’être inclinés, les Flyers ont perdu les services de leur premier choix au repêchage Nolan Patrick en raison d’une blessure non dévoilée.

Patrick, le joueur de centre talentueux qui avait récolté trois points depuis de début de la saison, a été mis en échec tête première contre la baie-vitrée par l’attaquant des Ducks Chris Wagner, avant de tomber à genoux et d’être escorté hors de la patinoire. Il a pris immédiatement le chemin du vestiaire en deuxième période et n’est pas revenu au jeu.

Brandon Montour, Nick Ritchie et Rickard Rakell ont marqué trois buts consécutifs pour donner les devants 4-1 aux Ducks en deuxième période. Ryan Getzlaf a ajouté un but en troisième période pour compléter la marque, en plus de se faire complice sur le but de Rakell.

John Gibson a repoussé 31 des 33 rondelles dirigées vers lui pour les Ducks. Son vis-à-vis Brian Elliott a quant à lui repoussé 19 tirs.

Sean Couturier a été le seul buteur du côté des Flyers.

Les Flyers resteront à l’affût sur l’état de santé de Patrick et seront en mesure de donner de plus amples détails suite à une évaluation médicale.

