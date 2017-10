NEW YORK — John Tavares a rompu l’égalité en troisième période en marquant son troisième but du match et il a propulsé les Islanders de New York vers une victoire de 5-3 face aux Coyotes de l’Arizona, mardi.

Jaroslav Halak a stoppé 32 tirs et les Islanders ont signé une troisième victoire de suite.

Adam Pelech a amassé trois aides, tandis que Brock Nelson et Scott Mayfield ont aussi touché la cible.

Les Coyotes, qui amorçaient un voyage de cinq matchs, ont chuté à 0-8-1 sous les ordres de leur nouvel entraîneur-chef Rick Tocchet.

Anthony Duclair, Mario Kempe et Nick Cousins ont généré l’offensive des Coyotes. Clayton Keller a amassé deux aides et Louis Domingue a effectué 20 arrêts.

Le septième tour du chapeau de la carrière de Tavares lui a permis de devancer Bob Bourne au septième rang de l’histoire des Islanders au chapitre des buts. Tavares totalise six buts cette saison et 241 en carrière. Bourne avait inscrit 238 buts avec les Islanders de 1974 à 1986.