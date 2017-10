BUFFALO, N.Y. — Benoit Pouliot a marqué dans un deuxième match de suite, Robin Lehner a effectué 32 arrêts et les Sabres de Buffalo ont vaincu les Red Wings de Detroit 1-0, mardi.

Victor Antipin et Taylor Fedun ont récolté des aides sur le but de Pouliot et les Sabres ont infligé un cinquième revers d’affilée aux Red Wings.

Les Sabres ont offert une première victoire à domicile à leur entraîneur-chef Phil Housley. Ils ont aussi signé une deuxième victoire de suite pour une première fois cette saison.

Pouliot a touché la cible avec 10:15 à faire en deuxième période, quand il a profité d’un retour pour battre de vitesse le gardien Jimmy Howard en contournant le filet. Antipin a été crédité d’un premier point dans la LNH sur la séquence.

Avant le match de mardi, les Sabres n’avaient jamais battu Howard en temps réglementaire. Le vétéran gardien des Red Wings a stoppé 31 tirs, mais a chuté à 8-1-1 en carrière face aux Sabres.