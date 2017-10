ST. PAUL, Minn. — Jake Virtanen a touché la cible à mi-chemin en troisième période, Anders Nilsson a repoussé 29 tirs et les Canucks de Vancouver ont battu le Wild du Minnesota 1-0, mardi.

Il s’agissait pour Virtanen d’un deuxième but cette saison et d’un deuxième en autant de matchs. Pour sa part, Nilsson a enregistré un deuxième jeu blanc en trois matchs cette saison, et un quatrième en carrière.

Devan Dubnyk a effectué 24 arrêts devant le filet du Wild, mais il a encaissé un troisième revers en cinq sorties.

Dans un duel défensif, Virtanen a profité d’une rare occasion pour inscrire le seul but du match. Il a récupéré une rondelle libre en zone neutre avant de s’avancer devant Dubnyk. Son tir initial a été stoppé par le défenseur Jared Spurgeon, mais Virtanen a rapidement décoché un deuxième tir qui a surpris Dubnyk.