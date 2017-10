DENVER — Matt Nieto a réussi son premier tour du chapeau en carrière, Semyon Varlamov a bloqué 34 tirs et malgré les blessures l’Avalanche du Colorado a battu les Stars de Dallas 5-3, mardi soir.

L’Avalanche amorçait une séquence de trois matchs en cinq jours.

Gabriel Landeskog a récolté un but et une mention d’aide, et Mark Barberio a également contribué à la victoire des siens à son 200e match dans la LNH.

Jamie Benn a enfilé deux buts et Brett Ritchie a complété la marque du côté des Stars, qui ont mis un terme à leur séquence de quatre victoires. Ben Bishop a été remplacé en cours de route par Kari Lehtonen, tôt en deuxième période, après avoir accordé trois buts en 17 tirs.

Nieto a complété son tour du chapeau dans un filet désert, après que les Stars eurent menacé à mi-chemin en troisième période.