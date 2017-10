Le détenteur de trois titres du Grand Chelem en carrière, Stanislas Wawrinka, est à la recherche d’un nouvel entraîneur, à la suite du départ de Magnus Norman.

Norman a annoncé mercredi qu’il démissionnait après avoir passé plus de quatre ans et demi à titre d’entraîneur de Wawrinka, ajoutant qu’il souhaitait passer plus de temps avec ses deux jeunes enfants.

Wawrinka n’avait jamais franchi les quarts de finale d’un tournoi majeur avant l’embauche de Norman, un ex-joueur, en 2013.

Pendant leur partenariat, Wawrinka a gagné les Internationaux d’Australie en 2014, les Internationaux de France en 2015 et les Internationaux des États-Unis en 2016. Il fut également finaliste aux Internationaux de France cette saison, en plus de se hisser au troisième rang mondial.

Le Suisse a mis un terme à sa saison 2017 en août à cause d’une blessure au genou gauche qui a nécessité une intervention chirurgicale. Il n’a pu défendre son titre aux Internationaux des États-Unis.