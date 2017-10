MONTRÉAL — Les déboires du Canadien, qui connaissait son pire début de saison depuis la saison 1941-42 avant sa victoire de mardi contre les Panthers de la Floride, seraient attribuables à un problème de confiance, estime le directeur général de l’organisation Marc Bergevin.

Bergevin a rencontré les membres des médias pour la première fois depuis le début du calendrier régulier, mercredi, après la prise de la photo d’équipe au Centre Bell.

D’entrée de jeu, Bergevin a reconnu qu’il n’était pas «satisfait» du rendement de son équipe, qui pointe au 15e et dernier rang de l’Association Est avec une piètre fiche de 2-6-1. Le CH s’est retrouvé dans cette position précaire en raison, notamment, de son difficile voyage dans l’Ouest américain.

«Ça fait cinq ans que je suis ici, et nous n’avons jamais connu un bon voyage en Californie, a-t-il rappelé. Ceci étant dit, les gars sont ‘shakés’, ils manquent de confiance… Pour moi, la solution se trouve dans la chambre», a-t-il ajouté.

Comme il le répète depuis un bon bout de temps déjà, Bergevin a indiqué que si l’occasion se présentait d’améliorer sa formation par l’entremise d’une transaction, alors il le ferait. Mais, a-t-il précisé, «personne ne va me donner un joueur».

Le d.g. est également revenu sur sa fameuse déclaration du camp d’entraînement, alors qu’il avait dit que «la défensive est meilleure que celle de l’an dernier». Il a tenté de clarifier sa déclaration en rappelant que la défensive est un enjeu d’équipe.

«En ce moment, l’équipe joue sur les talons, et non sur les orteils. Mais dans l’ensemble, quand on joue bien, nous formons une bonne équipe en défensive», a-t-il évoqué.

D’autre part, Bergevin a refusé d’aborder les rumeurs véhiculées par l’ex-joueur du CH Mario Tremblay et rapportées par le quotidien La Presse à l’effet que l’attaquant Alex Galchenyuk se serait soumis à «une ou deux cure de désintoxication».

«C’est un processus confidentiel, et je n’ai pas de commentaire à faire là-dessus», s’est-il limité à dire.

Le Canadien accueillera les Kings de Los Angeles an Centre Bell, jeudi.