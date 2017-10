MONTRÉAL — Milos Raonic a peut-être annoncé la fin de sa saison plus tôt ce mois-ci, mais le Canadien a indiqué qu’il sera de retour au jeu en décembre lors du Championnat du monde de tennis Mubadala, un tournoi préparatoire à Abu Dhabi, a annoncé mercredi Tennis Canada.

Le tennisman de Thornhill, en Ontario, fera partie d’un impressionnant duo de joueurs qui a écourté sa saison en raison d’une blessure — Novak Djokovic et Stanislas Wawrinka. Le no 1 mondial Rafael Nadal sera aussi de la partie, tout comme Dominic Thiem et Pablo Carreno Busta.

Raonic participera à ce tournoi préparatoire pour une troisième année consécutive. En 2016, il avait notamment défait Wawrinka à Abu Dhabi avant d’éliminer le Suisse en cinq sets quelques semaines plus tard aux Internationaux d’Australie.

Le tournoi d’Abu Dhabi se déroulera du 28 au 30 décembre. Raonic se dirigera ensuite vers Brisbane afin d’entreprendre son calendrier 2018. Le tournoi de Brisbane se mettra en branle à compter du 31 décembre.

Le 18 octobre, Raonic s’était officiellement retiré du tournoi de Vienne et du Masters de Paris, ce qui signifiait que sa saison 2017 était terminée. En raison de multiples blessures, le représentant de l’unifolié n’avait disputé que trois tournois — ceux de Washington, Montréal et Tokyo — depuis qu’il avait atteint les quarts de finale à Wimbledon, en juillet.